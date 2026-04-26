＜速報＞米澤蓮とソン・ヨンハンが首位 優勝の行方はプレーオフへ
＜前澤杯 最終日◇26日◇MZ GOLF CLUB（千葉県）◇6652ヤード・パー72＞国内男子ツアーの最終ラウンド。米澤蓮とソン・ヨンハン（韓国）がトータル23アンダー・首位でホールアウトし、優勝の行方はプレーオフ（18番パー4）へと持ち込まれた。
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26歳の米澤は2年ぶりのツアー3勝目がかかる。対するヨンハンも3年ぶりの3勝目を狙って延長戦に挑む。トータル20アンダー・3位タイに今平周吾と藤本佳則。トータル19アンダー・5位タイには香妻陣一朗、阿久津未来也、砂川公佑が入った。主催者推薦で出場した女子プレーヤー・青木瀬令奈は2バーディ・1ボギー・1ダブルボギーの「73」。トータル1アンダー・76位タイで4日間を終えた。青木と同じく女子選手の清本美波と横山翔亜は、それぞれトータル10オーバー・92位タイ、トータル13オーバー・95位タイだった。今大会の賞金総額は2億円。優勝者には4000万円が贈られる。
<ゴルフ情報ALBA.Net>
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