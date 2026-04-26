「オリックス９−４日本ハム」（２６日、京セラドーム大阪）

日本ハムは今季初の４連敗。同最多の借金４となった。先発の有原が炎上。初回に味方が２点を先制したその裏、森友、来田の連続適時打で３点を奪われてあっさり逆転を許すと、三回にはシーモアに左中間への２ランを被弾。四回１死一、二塁から宗に右前適時打を浴びたところで交代を告げられた。２番手の生田目が続く渡部に右越え３ランを被弾し、有原は四回途中７安打８失点でＫＯされ、３連敗で１勝４敗となった。

試合後、新庄監督は「こういう風に打たれてしまうと、どうした有原君ってなってしまうんですけど、必ず有原くん、今後期待に応えてくれると思うんで、１回、ちょっとミニキャンプというか走り込みを。まっすぐのスピードがちょっとソフトバンク時代と違うんで。フォークの落ちもまったく違う。それをちょっと取り戻してもらうために」と語り、登録抹消か？との問いに「ですね。鎌ケ谷で投げてもらう」と、２軍で調整させる方針を明かした。

「本人もそうさせてくださいって感じの気持ちになっていると思う。彼ならすぐ取り戻してくれると思うんで。感覚取り戻すの早いと思うから」と、復活に期待を込めた。

有原自身も「本当に投げやすい形をチームが作ってくれたんですけど、それに応えられなかったんで、本当に悔しいですし、申し訳ないという気持ちです」と振り返り、「本当に迷惑を掛けていると思いますし、このままではダメ。いい状態というかいい姿をすぐ見せられるようにしたい」とうなずいた。苦しい投球が続いているが「真っすぐも大事ですし、制球面も。全体的にかなと思います。ちょっとしっかり考えたい」と、語った。