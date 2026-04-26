女子プロレスのスターダムは26日、横浜アリーナで「ALL STAR GRAND QUEEENDOM2026」を行った。

第1試合では魂の「かわいい」を燃やされた伊藤麻希となつぽいがシングルで対戦。

なつぽいはWWEを解雇されたセイン・カイリのコスチュームに似せたもので登場した。コーナーに上ったなつぽいになんと伊藤は燃やされた「かわいい」を持ち出すとなつぽいがちゅうちょする。「かわいい」で殴ろうとしたが、なつぽいが反撃。ブランチャを見せ、リングの戻ると張り手の応酬から伊藤は頭突き。スイングDDT、フットスタンプもカウント2。なつぴは投げっぱなしジャーマンから蹴りの連発からボディープレスもカウント2で跳ね返す。10分14秒、一瞬の隙を突いて伊藤クラッチでなつぽいを下した。

バックステージで勝利した伊藤は「極悪ヒールユニットのコズミック・エンジェルズの悪ぽいを伊藤が成敗しました。伊藤麻希はかわいいの神髄を見せるといいましたが、伊藤麻希こそがかわいいの神髄と証明されたのではないでしょうか」としたり顔。続けて「スターダムの悪は伊藤によって成敗されます。伊藤麻希こそが正義であり、伊藤リスペクト軍団こそが光であります。おまえらTシャツを買え！」と最後はなぜか自らの軍団のTシャツをPRしていた。

敗れたなつぽいは「まだ悪夢の途中？夢かな？嘘でしょ。また、あのあいつが“かわいい”が蘇ったように感じたんですけど、あれは夢ですか？なんかすすだらけになったし、これも悪夢の途中なのかな。でもさ、不思議な感情が湧いている。この1カ月間やりあって、くそおもしれな、伊藤麻希。伊藤麻希のかわいさにはこの人生で一度も嫉妬したことない。伊藤麻希の唯一無二の面白さが癖になってるよ。伊藤麻希、これでおわりじゃないよな。おわりじゃないからね。見とけよ、何百倍返ししてやる。ばいぽい！」と伊藤との抗争を継続することを示唆した。