アメリカのトランプ大統領は25日、ホワイトハウス記者会主催の夕食会に出席していたところ、会場付近で銃撃事件があり、急きょ、退避しました。銃撃したとみられる男は拘束されていて、トランプ氏にケガはありませんでした。

トランプ大統領は25日、ホワイトハウス記者会が主催する夕食会に大統領に就任後、初めて出席しました。複数のアメリカメディアによりますと、会食が始まってまもなく、会場付近で銃声が聞こえ、壇上にいたトランプ氏らは急きょ、シークレットサービスらによって退避させられました。トランプ氏やバンス副大統領ら出席していた政権関係者にケガはありませんでした。

その後、トランプ氏は直後にSNSで、「銃撃犯が拘束された」と明らかにし、ホワイトハウスで記者会見を行いました。

トランプ大統領「まったく予期せぬ出来事だったが、シークレットサービスなどが迅速に対応してくれた」

トランプ氏は当時、「トレーが落ちる音だと思った。大きな音が、かなり遠くから聞こえた」と振り返りました。また「銃撃犯は複数の武器を持っていた」と述べ、職員1人が撃たれたと明らかにしました。

捜査当局によりますと、拘束された男は夕食会が行われていた会場のホテルに宿泊していたということです。またCNNは、拘束されたのはカリフォルニア州出身の31歳の男だと報じています。ただ、動機などはわかっておらず、当局が調べを進めています。