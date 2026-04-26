福岡市の歴史を刻んできた九州大学箱崎キャンパス跡地が、2028年度、日本最大級のスマートシティ「HAKOZAKI Green Innovation Campus」として生まれ変わります。住友商事を代表企業とする8社で構成される企業グループには、JR九州と西日本鉄道（西鉄）も名を連ね、福岡の交通網を牽引する両雄が異例のタッグを組みました。注目は、次世代通信技術「IOWN」を活用した高度なパーソナライズサービスと、自動運転バスやMaaS（Mobility as a Service）アプリによるストレスフリーな移動体験です。100年以上の歴史を継承する色彩計画から、14カ所のモビリティポートが支える「歩きたくなる街」の全貌まで、鉄道・旅行ファンならずとも見逃せない最新情報に迫ります。

九大箱崎キャンパス跡地が次世代スマートシティに進化

今回の開発は、住友商事を代表企業とし、JR九州、西部ガス、清水建設、大和ハウス工業、東急不動産、西日本新聞社、西鉄の8社グループが担います。この事業は「九州大学箱崎キャンパス跡地グランドデザイン」の実現に向け、伝統と革新を融合させた日本最大級のスマートシティ開発を目指すものです。

スマートサービス提供（イメージ）

広大な敷地には、最先端の通信技術であるIOWN（アイオン）構想を取り入れ、常に新しい価値観や技術を提供できる環境が構築されます。

2028年度の「まちびらき」に向けた段階的整備

2028年度の「第1期まちびらき」に向け、都市機能が段階的に整備されます。エリア内には、IOWNのユースケース開発等を軸としたイノベーション拠点「BOX FUKUOKA」や、福岡・九州の豊かな食をテーマにした「フクオカサステナブルフードパーク」、ホームセンターを核とした商業施設（ライフスタイルセンター）などが誕生する予定です。

都市機能（イメージ）

鉄道・交通ファン必見！シームレスな移動網とモビリティハブ

当エリアは、福岡市営地下鉄箱崎線（箱崎九大前駅・貝塚駅）、JR鹿児島本線（箱崎駅）、西鉄貝塚線（貝塚駅）に囲まれた交通の要衝です。この立地特性を最大限に活かし、各ゾーンの特性を踏まえた5つのストリートを主要動線とする歩行者ネットワークが形成されます。

【参考記事】 福岡の交通が変わる、西鉄貝塚線×地下鉄の直通化が始動！ 滑走路が見える空港直結ホテル誕生や “アパートメントホテル”参入構想も https://tetsudo-ch.com/13026840.html

交通結節点となる「交通広場」と「モビリティハブ」

まちづくりの核となるイノベーションコア周辺には、路線バスやオンデマンドバス、タクシーなどが乗降できる「交通広場」が整備されます。また、鉄道駅前や交通広場には「モビリティハブ」が計3か所、エリア内には「モビリティポート」が計14か所設置される計画です。カーシェアやEVスクーター、シェアサイクルといった多様なシェア型モビリティの乗り換えポイントが整備され、駅からの「ラストワンマイル」の利便性が劇的に向上します。

（移動イメージ：博多駅⇒JR鹿児島本線⇒箱崎駅⇒シェアサイクル利用⇒BOX FUKUOKA）

交通計画（イメージ）

JR九州と西鉄がタッグで挑む「MaaS」の未来

今回のプロジェクトには、福岡の交通インフラの両雄であるJR九州と西鉄が揃って参画しています。スマートサービスの一環として、各種移動サービスを連携させ、シームレスで最適な移動ルートを提供する「MaaSアプリ」の提供が予定されています。

自動運転技術の実装に向けた先進的な挑戦

さらに注目すべきは、将来的な自動運転技術の実装です。歩行者センサーを活用した歩車混在型の自動運転社会への挑戦として、ステップ1の危険スポットの可視化から、ステップ2のレベル4自動運転、そしてステップ3の域内全体での自動運転フィールド展開へと段階的に進めていく方針が示されています。次世代の公共交通のあり方を示すモデルケースとして、全国から熱い視線が注がれそうです。

歴史的景観の継承とみどり豊かな歩行空間

旧九州大学のレガシーを引き継ぐ景観デザインも大きな魅力です。まち全体で緑化率40%を確保し、総樹木本数10,000本以上を確保する圧倒的なみどり空間が創出されます。

「九州大学カラーパレット」による街並み保全

建物のデザインには、九州大学時代の建物の色調や外壁素材を活かした「色彩計画」が導入されます。基壇部には九州大学の歴史を象徴するカラーパレットを適用し、アイレベル（歩行者目線）から見た時にかつてのキャンパスの面影を感じられる景観が継承されます。

イメージ

100年の歴史を持つ九州大学箱崎キャンパスが、世界をリードする最新技術と豊かな緑が融合した福岡を代表する「未来のマナビマチ」へと進化を遂げます。JR九州と西鉄などが描くシームレスな移動体験は、2028年度のまちびらきに向けてどのように進化していくのか楽しみですね。街の成長とともにアップデートされるモビリティ情報の続報に、引き続き注目していきましょう。

（画像：JR九州・住友商事）

鉄道チャンネル編集部

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