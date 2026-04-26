「今も24時間体制で治療を受けている」デュラントはレイカーズとの第4戦に出場できるか？

4月25日（現地時間24日、日付は以下同）。ヒューストン・ロケッツは、ホームのトヨタ・センターでロサンゼルス・レイカーズを迎え、「NBAプレーオフ2026」ファーストラウンド第3戦へ臨むも、延長に持ち込まれた末に108－112で惜敗した。

この日ロケッツはアルペレン・シェングンがゲームハイの33得点16リバウンドに6アシスト3スティール、アメン・トンプソンが26得点11リバウンド4アシスト3スティール3ブロック、ジャバリ・スミスJr.が24得点6リバウンド、リード・シェパードが17得点4リバウンド7アシスト3スティール2ブロックと奮戦。

最大15点ビハインドを背負うも挽回し、第4クォーター残り約30秒で6点差をつけていたが、同点にされて延長で勝ち切れず、0勝3敗であとがなくなった。

ロケッツにとって痛手なのは、ケビン・デュラント不在だろう。19日の初戦を右ヒザ打撲で欠場していた男は、22日の第2戦で復帰し、23得点6リバウンド4アシストを記録。ところが、第3戦は左足首を捻挫したことで再び欠場。

レイカーズとのシリーズ第4戦は27日。現時点でデュラントの出場ステータスはクエスチョナブル（Questionable＝不確か）となっている。

「彼は今も24時間体制で治療を受けているところだ。多少の痛みがあるようだ。腫れはかなり引いているが、出場できるかどうかはまだ分からない。明日の朝、試合前にやってみて、その時の状態で分かるだろう」

イーメイ・ユドカHC（ヘッドコーチ）がそう話していたことから、デュラントが出場できるかどうかは試合当日の判断になる見込み。レイカーズ相手に、ロケッツが一矢報いることができるかは気になるところだ。