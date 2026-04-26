嵐・二宮和也による“速報”レポにファン歓喜！「バレバレなイニシャルトークに癒された」「他の3人は苗字なのにM氏じゃなくてJ氏なのが面白い」「J氏だけで誰かが分かる」「なんてかわいいレポート」

【写真】嵐・二宮和也が【速報】として伝えたトークレポートにファン歓喜

嵐の二宮和也が自身のXを更新し、『ARASHI LIVE TOUR 2026 「We are ARASHI」』でのトーク内容の一部を綴った。

■二宮和也からの【速報】にファン歓喜

二宮は、「【速報】」として、コンサートのMCで交わしたトークの一部を報告した。

「コンサートMCでA氏が、S氏、A氏、N氏3名がＪ氏が個人でお願いしているボイトレの隣の部屋で盗み聞きして無料でやっていることを何故か暴露され、J氏に1人25%請求される」と綴った。

この日は『ARASHI LIVE TOUR 2026 「We are ARASHI」』福岡公演の2日目を終えての投稿で、4月26日午後の時点でリポストが1.8万件、ハートマークが20万件つくなど反響を呼んだ。

この投稿を受けて、フォロワーからは「J氏はボイトレをしているのですね」「バレバレなイニシャルトークに癒された」「他の3人は苗字なのにM氏じゃなくてJ氏なのが面白い」「J氏だけで誰かが分かる」と“J氏”についての反応が寄せられた他、「本人からのレポありがたい」「本人なのに最速レポしてくるの助かります」「なんてかわいいレポート」と、二宮らしいレポートを喜ぶ声が多数寄せられていた。

■嵐・二宮和也が【速報】として伝えたMCでのトーク