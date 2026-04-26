3月末から、関西の百貨店で次々と開催されている「北海道物産展」。23日から、髙島屋大阪店でも「初夏の大北海道展」がスタート！22日は会員限定のプレオープンでした。

今回注目なのが、この会場でしか味わえない60品以上の髙島屋大阪店限定の北海道グルメです！

北海道産のアスパラガスをたっぷり使ったハンバーガーを試食した清水摩耶アナウンサーによると、ベーコンや肉汁あふれるハンバーグ、コクのあるチーズの存在感が感じられる一方で、アスパラガスのみずみずしさであっさりと食べられるということです。

「会場限定グルメ」は他にも、新鮮な4種類のエビが食べ比べできる海老づくしの弁当や、札幌の人気ラーメン店の、定番のしょう油味に、コクを増す「みそたまり」やエビワンタンを加えたアレンジメニュー。熟成させてうま味をアップした豚丼に、北海道産アスパラガスを加えたものなどもあります。

スイーツでは、凍ったイチゴを削ったフローズン苺かき氷に注目です。イチゴの酸味や甘みをしっかり感じることができるほか、濃厚なクリームも一緒に味わうことで、これまでとは少し違うイチゴの楽しみ方ができる一品だということです。

（髙島屋大阪店 杉山輝さん）「（会場限定のグルメは）去年は50品ぐらいだったんですけど、今年は60品以上の会場限定グルメをそろえています。髙島屋大阪店の北海道店は大阪の百貨店では最後のほうなので、ここにしかない魅力を前面に出したいという思いで会場限定グルメを増やしました」

髙島屋大阪店の「初夏の大北海道展」は23日から5月6日までの開催です。