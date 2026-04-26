22日、申し込みが始まった大阪市プレミアム付商品券！プレミアム率は、なんと30%！大阪市民なら1万円で1万3000円分のお得な商品券を購入できます。

しかし同じ大阪府内にはさらに「激アツな商品券」があります。実施しているのは人口約8000人の町、田尻町です。“お得すぎる商品券”の実態を探るべく、早速、町長に話を聞きました。

（田尻町・山本一男町長）「5000円で買っていただくんですけど、１万円分の商品券として使える」

プレミアム率はなんと脅威の100%！田尻町民ならもれなく5000円で1万円分の超お得な商品券を購入できちゃうんです。

（田尻町・山本一男町長）「地元商店の活性化も目的。『たじりっちプレミアム振興券』を使ってふだん行かないお店に行ってほしい」

商品券だけではありません。田尻町にはほかにも、「お米の定期便」というサービスもあるといいます。

（田尻町・山本一男町長）「18歳以下のお子さん（1人あたり）に2か月に1回、4.5kgのお米を届ける。妊婦さん（1人あたり）には毎月届けるというのを子育て支援の対策としてやっています。（Ｑ相当助かりますよね）そう思います」

さらに！無料で乗れるバスの運行や、去年は物価高対策として、なんと町民1人につき10万円の現金給付も行ったといいます。

なぜこんなに手厚いサービスが実施できるのか？秘密は田尻町の場所にあります。実は関西空港の一部が町の中にあるため、税収の約8割が固定資産税。この豊かな税収を手厚い住民サービスとしてしっかりと町民に還元しているのです。

（町の人）「私の甥っ子なんて子どもが多くて７人家族だから（去年）70万円もらってるんですよ。すごく助かりました。子どもを育てやすいからって他府県から引っ越してこられる家族もいる」

プレミアム率100%の商品券に充実の住民サービス。田尻町は知れば知るほどうらやましくなる超穴場な町でした。