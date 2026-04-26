元モーニング娘。でタレントの辻希美さんと杉浦太陽さんの長女・希空さんが4月24日、自身のインスタグラムを更新。オフショットを公開しました。



【写真を見る】【辻希美・長女】希空 「お気に入りネイル」 キラキラネイルのオフショットを公開



希空さんは「お気に入りネイル」と綴ると、写真をアップ。

投稿された画像では、ダークブラウンのウェーブヘアが印象的な希空さんが、右手をカメラに向けてすっと掲げ、自慢のネイルを正面からアピールしています。

長く尖った形状のネイルには、ピンクと白のグリッターが散りばめられており、暖色系の室内照明を受けて虹のようにきらめいています。その輝きは写真全体の視線を一気に引きつける存在感です。





表情は控えめながらも、カメラをまっすぐ見つめるやや照れたような雰囲気がかわいらしく、顔周りに垂れた薄い前髪が柔らかさを添えています。キラキラと輝くグリッターネイルと、さりげない笑顔のギャップが魅力的な一枚となっています。





２０２５年１１月、誕生日を迎えた際に、希空さんは「活動を始めてから1年が経ち、色々な方に支えてもらいながらこの1年間を過ごす事が出来たと感じています。」「これからもっと新しい事に挑戦していきたいと思っているので皆さん応援宜しくお願いします！！」と、ドレス姿で花束を抱えた写真と共に記していました。





希空さんのWEB上での注目は大きく、2026年4月26日10時30分現在で、Instagramのフォロワー数は115.5万人に到達。

YouTubeチャンネル「希空ちゃんネル」も登録者数が68.7万人に達するなど、多くのファンから支持を集めています。







【担当：芸能情報ステーション】