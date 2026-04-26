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　JRAが馬券を発売する米クラシック3冠第1ラウンド「第152回ケンタッキーダービー」（5月2日、チャーチルダウンズ、ダート2000メートル）の出走馬20頭と枠順、モーニングライン（主催者の想定オッズ）が発表された。

　日本調教馬は新馬戦から1勝クラス、伏竜Sとデビュー3連勝中のダノンバーボン（牡3＝池添、父マックスフィールド）が7番、UAEダービー覇者ワンダーディーン（牡3＝高柳大、父ディーマジェスティ）は10番に入った。

　ダノンバーボンは「過去に勝ち馬が多く出ている枠だし内過ぎず外過ぎず、ラッキーセブンでいい枠を引いたのかなと思います」と大下助手。ワンダーディーンは中野助手が「めちゃくちゃ希望していた枠を取ることができて幸せですね。テンからのスピードがあまりないので米国の馬に置いていかれることも想定し、真ん中くらいがいいなと思っていました。ど真ん中を引けたので、いろんなプランを立てられると思いますし、これから調教師、ジョッキーと作戦を立てたいと思います。こういう枠を引けて非常にうれしいです。最内は本当に嫌だったので満足しています」と笑みを浮かべた。

　出走馬（馬番とゲート番は同じ、負担重量57キロ）と騎手、モーニングラインは以下の通り。

　1　レネゲイド　　　　　　　オルティスJr.　　5倍

　2　アルバス　　　　　　　　フランコ　　　　　31倍

　3　イントレピド　　　　　　ベリオス　　　　　51倍

　4　リトマステスト　　　　　ガルシア　　　　　31倍

　5　ライトトゥパーティー　　エリオット　　　　31倍

　6　コマンドメント　　　　　サエス　　　　　　　7倍

　7　ダノンバーボン　　　　　西村淳　　　　　　21倍

　8　ソーハッピー　　　　　　スミス　　　　　　16倍

　9　ザプーマ　　　　　　　　カステリャーノ　　11倍

10　ワンダーディーン　　　　坂　井　　　　　　31倍

11　インクレディボルト　　　J・トーレス　　　21倍

12　チーフワラビー　　　　　アルバラード　　　　9倍

13　サイレントタクティック　C・トーレス　　　21倍

14　ポテンテ　　　　　　　　ヘルナンデス　　　21倍

15　エマージングマーケット　プ　ラ　　　　　　16倍

16　パブロヴィアン　　　　　マルドナード　　　31倍

17　シックススピード　　　　ヘルナンデスJr.　51倍

18　ファーザーアドゥ　　　　ヴェラスケス　　　　7倍

19　ゴールデンテンポ　　　　オルティス　　　　31倍

20　フルエフォート　　　　　ガファリオン　　　21倍

　＜補欠馬＞

21　グレートホワイト　　　　アシャール

22　オシェリ　　　　　　　　ラモス

23　ロブスタ　　　　　　　　ハラミーヨ

24　コロナデオロ　　　　　　ヘルナンデスJr.