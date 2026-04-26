本拠地広島戦

プロ野球・阪神は26日、甲子園で広島と対戦している。4回に4番・佐藤輝明内野手が右翼スタンドに6号となる先制本塁打を放った。高々と上がった独特な放物線にネット上には「これ入んの？まじ？」「メジャーにいけ」などの声が寄せられた。

4回の攻撃、広島先発・栗林の142キロのフォーシームを捉えると、打球は甲子園の空に高々と舞い上がった。約6秒間の滞空時間を経て、右中間スタンドにギリギリ飛び込んだ。

角度のついた一発をDAZNの野球Xが「雨が降る前に虹をかけた 佐藤輝明が高い弾道で運んだ これぞアーチスト 第6号先制ホームラン」と記し、実際の動画を公開。コメント欄では「これ入んの？まじ？」「サトテル流石やな」「うーんすごいパワー」と驚きの声が寄せられた。さらに他球団ファンと思われるアカウントからは「これが入るのか メジャーにいけ」「左バッターが甲子園でこの弾道ってヤバすぎるやろ」など、お手上げの様な声も上がっていた。

佐藤は試合前まで打率.384、打点22で2冠王。この一発で本塁打数トップの7本を放っている森下（阪神）に1本差と迫った。



（THE ANSWER編集部）