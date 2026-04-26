「ザ・ドリフターズ」の加藤茶（83）が25日放送のニッポン放送「サンドウィッチマン ザ・ラジオショーサタデー」（土曜後1・00）にゲスト出演。ビートルズの武道館ライブの前座出演の舞台裏を明かした。

ドリフターズはもともとバンドとして活動をスタート。のちに、コントグループとして一世を風びした。バンドとしては1966年、ビートルズ日本公演の前座を務めたことでも知られている。

「サンドウィッチマン」の伊達みきおは「最初20分でって言われたんですよね、前座？」と質問。すると、加藤は「“20分でネタをやってくれ”って言われて。作っていったら、当日に“すいません。悪いんだけど10分にしてくれませんか”って。“あ、いいですよ”って言って10分に作り替えて。それで、ギリギリになったら“すいません、2分でお願いします”って」とぶっちゃけた。

これにはサンドの2人も驚き。「1曲になんかいろんなもん入れて、それでやったんですよ」と加藤。「やる方もやる方だよ。だって武道館で、あの時、“神聖な武道館で西洋の音楽をやるのはけしからん”って人もいたのよ。ビートルズ来たら“やってやる”って奴がいて」と厳戒態勢の中でのライブだったことを明かした。

さらに「舞台を2階席に合わせちゃったもんだから、物凄い長い階段を上がっていった。で、2分って言われたのに上がっていくまで1分かかって」と苦笑。「出て行って1分でやって。それで、長さん、どういうわけか“逃げろ”って言ったんだよ。終わったのに“逃げろ”って」と首をひねり、笑わせた。