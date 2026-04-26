現役高校生の８割超「竹内涼真の出演ドラマを見たことがある」人気１位はあの感動作

１０代・現役高校生を対象としたマーケティング情報サイト「ワカモノリサーチ」は、全国の現役高校生を対象に実施した「あなたは竹内涼真さんが出演するドラマを見たことがありますか？」というアンケート調査の結果を公開。４月２６日に誕生日を迎えた竹内さんのドラマを「（見たことが）ある」と回答した高校生が８２．４％、「（見たことが）ない」が１７．６％となった。

【高校生の８割以上「竹内涼真さんが出演するドラマを見たことがある」結果に】

見たことがある高校生からは、「見ていてとても面白かったから」「ドラマをよく見てた」「内容が面白いと思った」など、“純粋に視聴したドラマが面白かった”という声が大量に集まり、出演作品の満足度が高いことから、「竹内涼真＝ヒット作品に出ている人」というイメージが自然と形成されているようだ。

【見たことが「ない」＝１７．６％】

一方で、「見たことがない」と答えた高校生からは、「そもそもドラマを見ない」の声が中心となった。「竹内涼真さんだから見ない」というより、ショート動画やＳＮＳ中心の生活の中で、１時間のドラマを見るハードルが高くなっている現実があるようで、「テレビあんまり見ないから」「家にテレビがない」という“テレビとの触れ合いがない”回答もあった。

【好きな竹内涼真さんの出演ドラマランキング！１位は「テセウスの船」】

続いて、「竹内涼真さんの出演するドラマを見たことがある」と回答した高校生に、「好きな竹内涼真さんの出演ドラマはなんですか？」というアンケート調査を実施した。

その結果、第１位には「テセウスの船」（２５．１％）が選ばれた。このドラマは、殺人犯の父を持つ青年（竹内涼真）が、事件直前の平成元年にタイムスリップし、家族の運命を変えるために真犯人と過去に挑む本格ミステリー＆ヒューマンドラマ。高校生からは、「テセウスの船大好きすぎる」「感動したから」「ハマった」など、感情を伴ったコメントが多数寄せられた。

続いて、第２位は「仮面ライダードライブ」（２２．６％）。「刑事ドラマ」要素の強い平成仮面ライダーの第１６作で、竹内涼真さんは主人公の警視庁の刑事・泊進ノ介を演じた。高校生からは、「小さい頃めっちゃ見てた」「仮面ライダーは青春」「昔毎週見てたから」といった声が集まった。