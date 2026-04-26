◇関西学生野球春季リーグ第4節1回戦 近大10―0京大（2026年4月26日 GOSANDO南港野球場）

関西学生野球の春季リーグ第4節1回戦が26日に行われ、近大が京大を10―0で制して先勝した。

今秋ドラフト候補に挙がる最速154キロ右腕の宮原廉（4年）が、11奪三振を数える6回無失点の好投で今春2勝目を挙げた。

内角直球から外角スプリットまで幅広い投球術で攻めた。3回1死からは5者連続三振。1与四球のみと制球も安定していた。

「2回以降から内角直球を増やし、3、4回からスプリットも決まるようになった。徐々に状態も上がってきたのかなと思います」

9―0の7回からは最速152キロ右腕の有方祥互（3年）が今春初登板。1回1奪三振無失点で零封リレーに貢献した。

有方は昨春リーグ戦で4試合に先発登板するなど台頭するも、昨秋に右膝手術を経験。リハビリ期間を乗り越えて今春リーグ戦中の復帰を果たし、宮原との「右腕二枚看板リレー」も可能になった。

有方は「（宮原という）いい見本が近くにいるので、追いつけ追い越せという気持ちで頑張りたい」と意気込み、宮原も「めちゃくちゃ球が速くて期待している投手。これからも頼りにしています」と信頼を寄せた。

◇宮原 廉（みやはら・れん）2005年（平17）1月24日生まれ、広島市出身の21歳。小4から山本少年野球クラブで野球を始めて投手を務める。中学では広島サンズに所属。崇徳（広島）では1年夏に背番号18でベンチ入りし、2年秋から背番号1。大学では1年秋にリーグ戦初登板を果たし、3年秋にベストナイン初受賞。遠投100メートル。1メートル82、88キロ。右投げ右打ち。

◇有方 祥互（ありかた・しょうご）2006年（平18）2月7日生まれ、大阪府吹田市出身の20歳。小1から千里丘イーグルス少年野球クラブで野球を始め、投手などを務める。山田中では軟式野球部に所属。近大付（大阪）では1年夏に背番号12でベンチ入りし、3年夏に背番号1。近大では2年春にリーグ戦初登板。50メートル走6秒7。1メートル83、90キロ。右投げ右打ち。