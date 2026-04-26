細木数子さん娘、次女と顔出し2ショット 『地獄に堕ちるわよ』めぐる投稿に「え?!」と反響も
2021年に亡くなった細木数子さんの娘で、占星術師の細木かおりが、26日までに自身のXを更新し、Netflixシリーズ『地獄に堕ちるわよ』についてつづった。
【写真】似てる？ 細木数子さん娘、次女と顔出し2ショット
『地獄に堕ちるわよ』は、数子さんの人生を描くストーリー。娘のかおりは「『愛をもって制作します！』って仰るから、ばぁばの衣装とかバックをお貸ししたんだけど本当に大丈夫なのでしょうか？笑」としつつ、ありし日の母との2ショットを披露。
貸し出した衣装を主演・戸田恵梨香がまとったビジュアルも投稿し「最近『先行試写会で全部観た』って話をよく聞くんだけど、私まだ観てない！笑」と明かした。
これに対して「え?!先行試写会に細木さん呼ばれてないんですか??」「結構えぐい内容っぽいからよく事務所許したなぁと思ってました」など、多彩なコメントが寄せられた。
また、別のポストでは「ばぁばの衣装を私、私の衣装を次女が着てみました」と、自身の娘との2ショットを公開。「『地獄に堕ちるわよ』のポスターや予告編で、戸田恵梨香さんが着ていたピンクのジャケットはまさにこれです！」と伝えた。
【写真】似てる？ 細木数子さん娘、次女と顔出し2ショット
『地獄に堕ちるわよ』は、数子さんの人生を描くストーリー。娘のかおりは「『愛をもって制作します！』って仰るから、ばぁばの衣装とかバックをお貸ししたんだけど本当に大丈夫なのでしょうか？笑」としつつ、ありし日の母との2ショットを披露。
これに対して「え?!先行試写会に細木さん呼ばれてないんですか??」「結構えぐい内容っぽいからよく事務所許したなぁと思ってました」など、多彩なコメントが寄せられた。
また、別のポストでは「ばぁばの衣装を私、私の衣装を次女が着てみました」と、自身の娘との2ショットを公開。「『地獄に堕ちるわよ』のポスターや予告編で、戸田恵梨香さんが着ていたピンクのジャケットはまさにこれです！」と伝えた。