4月26日、東京競馬場で行われた11R・フローラステークス（G2・3歳オープン・芝2000m）は、D.レーン騎乗の1番人気、ラフターラインズ（牝3・美浦・小笠倫弘）が快勝した。1.1/4馬身差の2着に3番人気のエンネ（牝3・栗東・吉岡辰弥）、3着に4番人気のリアライズルミナス（牝3・栗東・橋口慎介）が入った。勝ちタイムは1:59.3（良）。

【東京2R】断然人気ラフターラインズが快勝

人気に応える完勝

D.レーン騎乗の1番人気、ラフターラインズが人気に応えて重賞初制覇を飾り、オークスへの優先出走権を獲得した。スタートは五分に出て、道中は後方インでじっくりと末脚を温存。折り合いを保ちながら直線勝負に持ち込んだ。直線入口で外へ持ち出すと、一気に加速して鋭い伸び脚を発揮。ラスト1ハロン過ぎに先頭へ立つと、そのまま余力を残して差し切った。新たな世代の主役候補が現れた。

ラフターラインズ 5戦2勝

（牝3・美浦・小笠倫弘）

父：アルアイン

母：バンゴール

母父：キングカメハメハ

馬主：サンデーレーシング

生産者：ノーザンファーム

【全着順】

1着 ラフターラインズ D.レーン

2着 エンネ M.ディー

3着 リアライズルミナス 松山弘平

4着 エイシンウィスパー 松若風馬

5着 ラベルセーヌ 荻野極

6着 リスレジャンデール 津村明秀

7着 ゴバド 原優介

8着 ペイシャシス 北村宏司

9着 スタニングレディ 三浦皇成

10着 ファムクラジューズ 横山武史

11着 ペンダント 佐々木大輔

12着 コウギョク 横山和生

出走取消 サムシングスイート 酒井学