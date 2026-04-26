LE SSERAFIMカズハ、ほっそり美脚際立つミニ丈衣装姿「素晴らしい着こなし」「脚のラインに目を惹かれる」とファン絶賛
【モデルプレス＝2026/04/26】5人組ガールグループ・LE SSERAFIM（ルセラフィム）のカズハ（KAZUHA）が、4月25日までに自身のInstagramを更新。5月22日にリリースとなるニューアルバム『’PUREFLOW’ pt.1』のリード曲となる「CELEBRATION」のオフショットを公開し反響を呼んでいる。
【写真】22歳K-POP日本人メンバー「頭身バランスがレベチ」美脚全開のミニ丈衣装姿
カズハは新曲「CELEBRATION」をBGMにつけ、ミュージックビデオのオフショットを複数枚投稿。ハイネックのカットトップスにミニ丈のタイトスカート、編み上げのロングブーツとベージュ系で統一した衣装などを披露している。ミニ丈のタイトスカートからは引き締まった脚のラインが際立っている。
この投稿にファンからは「脚のラインに目を惹かれる」「色白美脚ですね」「目の保養です」「素晴らしい着こなし」「可愛すぎます」「頭身バランスがレベチ」など反響が寄せられている。（modelpress編集部）
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【写真】22歳K-POP日本人メンバー「頭身バランスがレベチ」美脚全開のミニ丈衣装姿
◆カズハ、ミニ丈スカートから美脚スラリ
カズハは新曲「CELEBRATION」をBGMにつけ、ミュージックビデオのオフショットを複数枚投稿。ハイネックのカットトップスにミニ丈のタイトスカート、編み上げのロングブーツとベージュ系で統一した衣装などを披露している。ミニ丈のタイトスカートからは引き締まった脚のラインが際立っている。
◆カズハの投稿に反響
この投稿にファンからは「脚のラインに目を惹かれる」「色白美脚ですね」「目の保養です」「素晴らしい着こなし」「可愛すぎます」「頭身バランスがレベチ」など反響が寄せられている。（modelpress編集部）
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