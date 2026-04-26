俳優の大東駿介（40）が26日放送の日本テレビ系「メシドラ〜兼近＆真之介のグルメドライブ〜」（日曜後0・45）にゲスト出演。俳優生活で印象に残っている出来事について語った。

MCの俳優・満島真之介は「大東さんは20年でしょう？デビューして。この日が自分の中で大きい分岐点だなみたいな」と質問した。

大東は「19（歳）でこの仕事始めさせてもらって、『クローズ』っていう映画の、小栗旬さんをはじめとする名だたる、その時の若手の最前線走っている人たちと、椅子に座ってくっちゃべっている時に、この世界に来たんだなって」と小栗や山田孝之らとの共演を振り返った。

「あの瞬間は、やっぱいまだに思い出すかも」と大東。その際は廃校になった学校を舞台の高校に作り替えて撮影したとし「没入感が凄かったというか。入った感、映画の世界に来たというか。この人たちと今ここにおれる」と回顧した。

「あの人たちも今とはまた違う、凄い熱量だった」としみじみ。「ギラっギラしてた。命燃やしている感じあったもんな」と懐かしんだ。

大東は現在、NHK大河ドラマ「豊臣兄弟！」で前田利家役を好演している。