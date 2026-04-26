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26日午後3時43分ごろ、岩手県、宮城県で最大震度2を観測する地震がありました。

【詳細】各地の震度一覧・最新LIVE

気象庁によりますと、震源地は岩手県沖で、震源の深さはおよそ30km、地震の規模を示すマグニチュードは4.7と推定されます。

この地震による津波の心配はありません。

最大震度2を観測したのは、岩手県の宮古市、普代村、盛岡市、それに矢巾町、宮城県の涌谷町です。

【各地の震度詳細】

■震度2
□岩手県
宮古市　普代村　盛岡市
矢巾町

□宮城県
涌谷町

■震度1
□岩手県
山田町　二戸市　八幡平市
滝沢市　雫石町　葛巻町
岩手町　紫波町　軽米町
大船渡市　釜石市　住田町
大槌町　花巻市　北上市
遠野市　一関市　奥州市
平泉町

□宮城県
気仙沼市　登米市　栗原市
大崎市　宮城美里町　石巻市

□青森県
青森市　平内町　八戸市
三沢市　野辺地町　七戸町
六戸町　東北町　おいらせ町
三戸町　五戸町　青森南部町
階上町　むつ市　東通村

□秋田県
横手市　大仙市

気象庁の発表に基づき、地域ごとに震度情報をお伝えしています。
新たな情報が発表され次第、情報を更新します。