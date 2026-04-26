岩手県、宮城県で最大震度2の地震 岩手県・宮古市、普代村、盛岡市、矢巾町、宮城県・涌谷町
26日午後3時43分ごろ、岩手県、宮城県で最大震度2を観測する地震がありました。
気象庁によりますと、震源地は岩手県沖で、震源の深さはおよそ30km、地震の規模を示すマグニチュードは4.7と推定されます。
この地震による津波の心配はありません。
最大震度2を観測したのは、岩手県の宮古市、普代村、盛岡市、それに矢巾町、宮城県の涌谷町です。
【各地の震度詳細】
■震度2
□岩手県
宮古市 普代村 盛岡市
矢巾町
涌谷町
■震度1
□岩手県
山田町 二戸市 八幡平市
滝沢市 雫石町 葛巻町
岩手町 紫波町 軽米町
大船渡市 釜石市 住田町
大槌町 花巻市 北上市
遠野市 一関市 奥州市
平泉町
□宮城県
気仙沼市 登米市 栗原市
大崎市 宮城美里町 石巻市
□青森県
青森市 平内町 八戸市
三沢市 野辺地町 七戸町
六戸町 東北町 おいらせ町
三戸町 五戸町 青森南部町
階上町 むつ市 東通村
□秋田県
横手市 大仙市
気象庁の発表に基づき、地域ごとに震度情報をお伝えしています。
新たな情報が発表され次第、情報を更新します。