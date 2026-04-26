◆イングランド・ＦＡ杯準決勝 マンチェスターＣ２―１サウサンプトン（２５日、ロンドン・ウェンブリー）

２部でＭＦ松木玖生（くりゅう）が所属するサウサンプトンはプレミアリーグの強豪マンチェスターＣとウェンブリーで対戦。セインツ（サウサンプトンの愛称）は後半３４分に先制しながらも、その後２失点し、準決勝で敗れた。

松木は後半３１分から不慣れな左サイドバックで出場。それでも、同３４分、前線へ駆け上がりパスをつなぐと、最後はＭＦアザズが振り向きざまに右足ミドルシュートを決め、松木はアシストを記録した。

チームは、その３分後、マンＣにサイドを揺さぶられるとＦＷドクにカットインから同点ゴールを許した。同４２分には、ＭＦニコ・ゴンサレスにゴール右上に強烈なミドルシュートを決められ、逆転された。

同アディショナルタイム、サウサンプトンはカウンターのピンチを迎えたが、シティＭＦサビーニョの枠内を狙ったシュートは松木がゴールライン上でブロック。追加点は防いだものの、そのまま１―２で敗れた。

松木は試合後、「（限られた時間で）「自分が勢いを与えようと思った。この経験はプラスになる」と顔を上げた。

準決勝のもう１試合は２６日に日本代表ＭＦ田中碧が所属するリーズとチェルシーで争われる。