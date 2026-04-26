俳優の岡田結実さん（26）が2026年4月21日、自身のインスタグラムを更新。私服コーデを披露した。

「春服ってやっぱしかわいいよね〜」

岡田さんは、「久しぶりの私服〜」といい、緑のニットと白のミニスカート姿のショット3枚を投稿した。

「春服ってやっぱしかわいいよね〜テンション上がるよね〜」とつづり、「マネージャーさん達にパーティーにお呼ばれしたの？？って言われるようなふわっとしたスカートもお気に入り」と締めくくった。

インスタグラムに投稿された写真では、淡いグリーンのケーブルニットに、膨らんだデザインのミニスカートを着用。ミニスカートはオフホワイトで、ダークブラウンのロングブーツを合わせた。2枚目の写真で全身ショットを披露した。

この投稿には、「かわういいーー」「春らしいガーリーな衣装」「笑顔かわいい」「とてもお綺麗です」「春らしくてかわいいです」「めっちゃ可愛いい言葉失う」といったコメントが寄せられていた。

岡田さんは25年4月に結婚を発表。26年2月には第一子の出産をインスタグラムで報告した。