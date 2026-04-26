横浜BCの安藤誓哉がB1通算2000アシストを記録…仙台戦で史上9人目の快挙を打ち立てる

4月25日に行われたB1第35節・仙台89ERS戦で、横浜ビー・コルセアーズの安藤誓哉がB1通算2000アシストを達成した。同じく今年2月に記録を達成したサンロッカーズ渋谷のベンドラメ礼生に続き、史上9人目の快挙となった。

この試合に先発出場した安藤は、試合開始早々からキング開へのアシストでチーム初得点を演出。第2クォーターでは2本のアシストを成功させ、順調にスタッツを積み上げる。





第3クォーター中盤には須藤昂矢の3ポイントシュートをお膳立てし、記録達成まで残り1アシストで迎えた同クォーター残り4分50秒。ドライブからペイントエリアに侵入し、ポンプフェイクからゴール下のマイク・コッツァーへのパスで通算2000アシストを達成し、その後も1アシストを追加。安藤は通算2001アシストまで記録を伸ばした。

現在33歳の安藤は181センチ81キロのポイントガード。カナダでプロキャリアを始め、フィリピンのチームでもプレーした。2015－16シーズンにリンク栃木ブレックス（現宇都宮ブレックス）へ加入すると、秋田ノーザンハピネッツ、アルバルク東京を渡り歩き、2021－22シーズンに島根へ。今シーズンから横浜BCに籍を移すと、ここまで57試合に出場し、1試合平均29分44秒のプレータイムで平均3.2アシストを記録している。

▼B1通算アシストランキングトップ10



1位 2867本 富樫勇樹（千葉J）



2位 2800本 並里成（FE名古屋）



3位 2238本 藤井祐眞（群馬）



4位 2189本 鈴木達也（大阪）



5位 2153本 ライアン・ロシター（A東京）



6位 2149本 齋藤拓実（名古屋D）



7位 2080本 篠山竜青（川崎）



8位 2063本 ベンドラメ礼生（SR渋谷）



9位 2001本 安藤誓哉（横浜BC）



10位 1953本 ダバンテ・ガードナー（三河）



【3Q】

仙台 65-56 横浜BC#安藤誓哉 選手 B1個人通算 2000アシスト達成！

▼バスケットLIVEhttps://t.co/BZad1eh3wS#ビーコル #NoQuarter #りそなグループ #Bリーグ pic.twitter.com/Lld0HDsblB

- 横浜ビー・コルセアーズ (@b_corsairs) April 25, 2026

【動画】安藤がB1通算2000アシスト達成！