Snow Manの白衣装＆定点動画に反響！「足さばきが芸術」「永遠にリピ」「定点ありがとう」「定点で拝むウェーブが素晴らしい」足さばきやフォーメーションに注目

【動画】定点だからこその魅力！Snow Man「SAVE YOUR HEART」ダンス動画

Snow Man公式Instagramでは、新曲「SAVE YOUR HEART」を踊るダンス動画を定点から捉えた動画公開した。

■宮舘涼太主演ドラマの主題歌「SAVE YOUR HEART」ダンス動画

動画では白とグレーを基調とした衣装で登場した8人。ハットをかぶった岩本照、佐久間大介もキャップを、渡辺翔太はニット帽でアクセントをつけたほか、深澤辰哉は肩がちらりと覗くトップス、短めのジャケットでタイトな着こなしの宮舘涼太。

向井康二は太めのグレーのパンツ、阿部亮平も淡いグレーのトップスでグラデーションを。ラウールはシャツをパンツにインしてスタイルを際立たせるなど、スポーティーからカジュアル、ラグジュアリーと、衣装からもSnow Manメンバーの個性が伝わってくる。

動画は公式YouTubeで公開されている「Snow Man ‘SAVE YOUR HEART’ Dance Practice」スタジオ収録の様子を、上から定点で捉えたもので、メンバーの足さばきや目まぐるしく変わるフォーメーションなど全員の動きを見ることができ、また違った角度からSnow Manのダンスに触れることができる。

本楽曲は4月29日にリリースするグループ初のトリプルA面シングル『BANG!! / SAVE YOUR HEART / オドロウゼ！』の表題曲のひとつで、「SAVE YOUR HEART」はメンバーの宮舘涼太が主演を務めるテレビ朝日系オシドラサタデー『ターミネーターと恋しちゃったら』の主題歌に起用されている。

この動画には、「足さばきが芸術」「フォーメーションがキレイ」とSnow Manのダンスに反響が寄せられた他、「需要をわかっていてさすが」「公式さんありがとう」「需要わかってる！」「永遠にリピ」「上アングル定点大好物」「定点で拝めるウェーブ素晴らしい」と公式への称賛の声が寄せられた。

また、「Snow Manの白衣装は本当に最高」「黒い衣装も好きだけど白衣装もすごくかっこいい」と白を基調とした衣装にも称賛の声が寄せられていた。

■動画：定点がたまらない！Snow Man「SAVE YOUR HEART」ダンス動画

■動画：Snow Man「Snow Man ‘SAVE YOUR HEART’ Dance Practice」