◆東京六大学野球春季リーグ第３週第２日 ▽早大２ー１法大（２６日・神宮）

早大の高橋煌稀投手（３年＝仙台育英）が、９安打１失点１０奪三振でリーグ戦初完投。１４０球の熱投で今季初勝利を挙げた。

３回には１５１キロを計測した直球に加え、スプリットを低めに集めて６回まで無失点。７回２死一、三塁で法大の１番・境亮陽（２年＝大阪桐蔭）に左前適時打を許し１点差に迫られたが、８回以降は走者を背負いながら最後までマウンドを守った。「９回は自分が抑えきるという強い気持ちで上がった。直球の質が良かったし、コースの間違いがなく逆球があまりなかった。法政打線には一発があるのでそこを抑えられた」と、初完投勝利を噛みしめた。

敗れれば勝ち点を落とす重要な一戦で、熱投した右腕を小宮山悟監督（６０）は絶賛。昨年までのエースで、高橋煌にとっては仙台育英の先輩でもある楽天にドラフト２位入団した伊藤樹投手の名前を挙げ、「オープン戦終盤からモタモタしていたので、開幕初戦を外して奮起を促した。もう今日一人で投げきったので、（伊藤）樹の後継者ということでいいんじゃないでしょうか」と評価した。

チームは接戦を制し、１勝１敗のタイに持ち込んだ。高橋煌は「チームの勝ちが一番で、個人としては防御率のタイトルを目指したい。自分が点を取られなければ、チームの勝ちにつながる」と、エースの自覚を漂わせた。