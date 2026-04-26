４月２６日の東京６Ｒ・３歳１勝クラス（芝１６００メートル＝８頭立て）は、２番人気のフジガイフウ（牡、美浦・岩戸孝樹厩舎、父ミスターメロディ）が、道中３番手から差し切ってオープン入りを決めた。勝ち時計は１分３２秒７（良）。

スタートを五分に決め、道中は３番手から。前半６００メートル通過が３３秒９のハイペースの中、手応え良く直線へ。大逃げを打ったエルハーベンを上がり２位タイとなる３２秒６の脚でとらえて２勝目を挙げた。

横山武史騎手は「スタートもうまく出ましたし、前がかなり飛ばす展開でしたけど、この馬のリズムを大事にして最後しっかり脚を伸ばそうと。期待以上に良い脚を使ってくれましたし、言うことない良い内容だったと思います」と素質を高く評価した。

レースぶりについて、岩戸調教師は「普通にいい勝負はすると思っていて、ちょっと特殊な展開だったけど、しっかり最後は脚を使うのは分かっていたので、捕らえてくれるだろうなと思った」とコメント。続けて「まだ馬自身も完成されていないので、大事につかっていきたい」と今後の見通しを語った。