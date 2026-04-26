大阪市の横山英幸市長は２５日、自身のＸアカウントを更新。「全国自治体ＤＸ推進度ランキング２０２５」で大阪市が１位になったことを受け「こちらのランキングでも大阪市が全国１位を獲得。ＤＸを強力に進める」と投稿した。

「全国自治体ＤＸ推進度ランキング」は総務省が毎年発表している「地方公共団体における行政情報化の推進状況調査結果」の２４年度版データを時事通信社業務局が独自配点に基づいて集計、算出したもの。２位・北九州市、３位・神戸市、同・広島市と、西日本の政令市がベスト３を独占している。前年度の「―２０２４」では大阪市は５位だった。

以下、５位・江戸川区（東京）、６位・都城市（宮崎）、７位・町田市（東京）、８位・豊中市（大阪）、９位・奈良市、１０位・福島市、同・目黒区（東京）となっている。

ＤＸはデジタル・トランスフォーメーションの略語で、経産省によると「企業がビジネス環境の激しい変化に対応し、データとデジタル技術を活用して、顧客や社会のニーズを基に、製品やサービス、ビジネスモデルを変革するとともに、業務そのものや、組織、プロセス、企業文化・風土を変革し、競争上の優位性を確立すること」とされる。