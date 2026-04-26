元おニャン子・渡辺美奈代、家族が4杯もおかわり“絶品スープ”など春野菜を使った作り置き「とっても美味しそう」
元おニャン子クラブのメンバーで歌手・タレントの渡辺美奈代（56）が23日、自身のブログを立て続けに更新。“春野菜”を使った作り置きや夕食作りの様子を公開し、手料理の数々にファンから反響が寄せられている。
【写真多数】家族が4杯もおかわり＆絶賛する、春野菜を使った渡辺美奈代の手料理
この日「夕食の準備」と題してブログを更新すると「少しずつ 夕飯の準備進めまーす」とつづり、春キャベツを使った一品作りに着手したことを報告。続くブログでは「豚肉に下味をつけて 少し置いておきまーす」と、調理の下ごしらえの様子も明かした。
さらに「紫キャベツと枝豆で」と題したブログでは、紫キャベツと枝豆を使った和え物を紹介。「オリーブオイルとクレイジーソルトで味付けしまーす」とシンプルな調理法をつづり、「作り置き」としてキャベツのナムル、紫キャベツと枝豆和えの2品を披露している。
メイン料理については「3men'sが大好きな」として焼き豚を披露し、「良い香り」と出来上がりに満足げな様子を見せたほか「主人の好きな」としてコーンスープも用意。「4杯も食べてました」と家族の食欲旺盛な様子を明かした。
ほかにも「エビチリ あっという間になくなりました」と人気ぶりを報告し、ブログを締めくくった。
これらの投稿に、ファンからは「素敵な1品」「春キャベツ美味しい」「春の食材！」「彩り綺麗で…とっても美味しそう」「焼き豚！まだ作った事がないので…挑戦してみたい」「エビチリ 美味しそう」「食べたくなってきました」などの声が寄せられている。
【写真多数】家族が4杯もおかわり＆絶賛する、春野菜を使った渡辺美奈代の手料理
この日「夕食の準備」と題してブログを更新すると「少しずつ 夕飯の準備進めまーす」とつづり、春キャベツを使った一品作りに着手したことを報告。続くブログでは「豚肉に下味をつけて 少し置いておきまーす」と、調理の下ごしらえの様子も明かした。
メイン料理については「3men'sが大好きな」として焼き豚を披露し、「良い香り」と出来上がりに満足げな様子を見せたほか「主人の好きな」としてコーンスープも用意。「4杯も食べてました」と家族の食欲旺盛な様子を明かした。
ほかにも「エビチリ あっという間になくなりました」と人気ぶりを報告し、ブログを締めくくった。
これらの投稿に、ファンからは「素敵な1品」「春キャベツ美味しい」「春の食材！」「彩り綺麗で…とっても美味しそう」「焼き豚！まだ作った事がないので…挑戦してみたい」「エビチリ 美味しそう」「食べたくなってきました」などの声が寄せられている。