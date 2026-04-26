お笑いコンビ「モグライダー」ともしげ（43）が、25日放送のフジテレビ系「さんまのお笑い向上委員会」（土曜後11・10）に出演し、知られざる素性を暴露される場面があった。

番組では芸能事務所マセキ芸能社の中堅芸人たちが、事務所の先輩で昨年の「女芸人No.1決定戦 THE−W」を制したニッチェの“おばさん化”にクレームを入れる、いじり企画を実施した。

番組初出演の「ジグザグジギー」がひとネタを披露し、場は温まったが、ここでともしげの微妙なネタ振りで、その熱気を冷ましてしまう失態。相方・芝大輔は「裏にいる時からやたら体が熱いから、怪しいと思ってた」とぶっちゃけた。

「ウエストランド」井口浩之も、「仲間を売り出したい…ニッチェも熱い気持ちで行っているのに、ともしげさんが邪魔をする」と的を射たツッコミを入れた。さらに江上敬子も両手人差し指でツノを作り、おかんむりのポーズ。「他の人が目立っているのが嫌なんですよ、ともちゃんは。周りに笑いを持って行かれるところに、すっと水を差す。それをやめろと、ずっと言っているんです」と、ガチ説教が飛び出した。相方・芝大輔からも「天然だけど、優しくはない。これ、珍しいパターン」と指摘されていた。

その後も別の芸人が笑いを取ると、ともしげが素の表情を見せる場面があったという。「レインボー」ジャンボたかおは「井口さん、横でやめて下さいよ。俺らも楽しく見ていたら、“うわあ、ともしげさん、あの顔する。笑ってない、笑ってない”って」と、井口からの告げ口をぶっちゃけ。芝からはともしげに「誰かがウケてたら、下向け！」とツッコミが入った。