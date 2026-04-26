元AKB48メンバー、ミニスカベージュ衣装で美脚披露「春らしくて素敵」「スタイル抜群」の声
【モデルプレス＝2026/04/26】元AKB48の岡部麟が4月25日、自身のInstagramを更新。衣装ショットを公開した。
【写真】29歳元AKB48「真っ直ぐで綺麗」美脚スラリのミニスカ×ハイソックス姿
岡部は「＃ときめきファンファーレ」というハッシュタグと「衣装です」というコメントを添え、ABEMA BOATRACE COLORS「ときめきファンファーレSECOND」（毎週金曜よる7時〜）出演時のオフショットを複数枚投稿。ベージュと淡いピンクのミニ丈の衣装にベージュのハイソックスを合わせたコーディネートで、スラリとした美しい脚を見せている。
この投稿に、ファンからは「春らしくて素敵な衣装」「スタイル抜群」「脚が真っ直ぐで綺麗すぎる」「すごく似合ってる」などの声が上がっている。（modelpress編集部）
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【写真】29歳元AKB48「真っ直ぐで綺麗」美脚スラリのミニスカ×ハイソックス姿
◆岡部麟、ミニ衣装ショット公開
岡部は「＃ときめきファンファーレ」というハッシュタグと「衣装です」というコメントを添え、ABEMA BOATRACE COLORS「ときめきファンファーレSECOND」（毎週金曜よる7時〜）出演時のオフショットを複数枚投稿。ベージュと淡いピンクのミニ丈の衣装にベージュのハイソックスを合わせたコーディネートで、スラリとした美しい脚を見せている。
◆岡部麟の投稿に反響
この投稿に、ファンからは「春らしくて素敵な衣装」「スタイル抜群」「脚が真っ直ぐで綺麗すぎる」「すごく似合ってる」などの声が上がっている。（modelpress編集部）
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