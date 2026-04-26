◆男子プロゴルフツアー 前沢杯 最終日（２６日、千葉・ＭＺ・ＧＣ＝６６５２ヤード、パー７２）

初日、２日目に女子選手で初めてアンダーパーをマークした青木瀬令奈（リシャール・ミル）は２バーディー、１ボギー、１ダブルボギーの７３で回り、通算１アンダーでホールアウトした。「すごくあっという間な楽しい１週間だった。また出たい。出させてもらえるのであれは」。笑顔で再挑戦を宣言した。

第３ラウンドを７７位で終え、最終日をインコースからスタートした。１１番でボギーが先行。１番パー５で取り返すも、６番でダブルボギーを喫した。８番パー５で残り７２ヤードの第３打を４０センチにつけてバーディー。トータルアンダーパーで終えた。最終９番では２０ヤードのアプローチがカップをかすめ、ギャラリーの大歓声に包まれた。

７１、７１、７２、７３で４日間を終えた。「自分の中で、もっとやれたな、っていう部分もある。そこに対する悔しさと、もっと大会を盛り上げたかったなっていう気持ちもある。そこは悔いが残る」と語り、「もっとプレーがかみ合っていたら、もうちょっと面白い順位にも行けたかなと。せめて表（アウトスタート）の方で回りたかった。１８番を最終ホールで迎えたかった。今後もっと成長して、出させてもらえるように頑張りたい」。女子ツアー５勝の実力者の意欲を、かきたてる１週間だった。

３０日開幕のＮＴＴドコモビジネスレディス（千葉・浜野ＧＣ）で女子ツアーに復帰する。昨年は菅沼菜々（あいおいニッセイ同和損保）が、前沢杯の翌週に優勝した。「プレーのテンポや決断力だったり、今週学んだことを自分の中で調整して試合につなげていきたい。菅沼のようにいい成績で終われたら、すごく縁起のいい大会になると思う。それも含めて恩返しになると思うので、頑張りたい」。２０２３年１１月の大王製紙エリエールレディス以来となる３年ぶり６勝目へ、経験と学びを生かす。（高木 恵）