今日26日現在も、北海道から千葉県の7道県182市町村を対象とした「北海道・三陸沖後発地震注意情報」が継続中です。対象地域では、明日27日と5月1日(金)を中心に雨が降り、この先、寒暖の変化が大きいでしょう。非常用持ち出し袋には、急な寒さに備え、防寒着や毛布も入れておくようにしてください。

寒暖の変化大きい 非常用持ち出し袋に防寒着や毛布を

青森県で震度5強を観測した地震の発生により、気象庁は、新たな大規模地震の発生する可能性が平常時よりも相対的に高まっているとして、4月20日(月)に北海道から千葉県の7道県182市町村を対象に「北海道・三陸沖後発地震注意情報」を発表。今日26日現在も継続中です。





今日26日の北海道から関東は晴れている所が多いですが、明日27日は、本州の東で発生する低気圧などの影響で、関東は朝から断続的に雨となる所が多く、東北は昼頃から雨の降る所があるでしょう。北海道は気圧の谷の影響で雲が多く、夕方以降にわか雨の可能性があります。28日(火)は、北海道や東北で、一時、雨となる所があるでしょう。関東は高気圧に覆われて、おおむね晴れる見込みです。その後は前線を伴った低気圧が本州の南岸から東の海上を進む影響で、関東は5月1日(金)を中心に雨が降り、ザっと雨脚が強まる所もあるでしょう。東北は1日(金)から2日(土)にかけて、北海道は2日(土)に雨の降る所がある見込みです。この先は、昼間の気温が20℃を超える所がある一方、朝晩は5℃くらいまで気温の下がる所があるでしょう。日々の気温変化も大きいため、急な寒さに備えて、非常用持ち出し袋には防寒着やブランケット(毛布)も入れておくようにしてください。

非常用持ち出し袋の中身をチェック

いつ起こるかわからない地震に備え、上の図のリストを参考に、非常用グッズをリュックにまとめておきましょう。それぞれのグッズの使用期限や消費期限も確認しておいてください。



情報をいつでも入手できるように、電池式のラジオを用意しておきましょう。地震による停電や通信回線が集中しても、いち早く正しい情報を入手できるようにしておくことが大切です。緊急警報放送に対応しているラジオは、緊急時に自動的に電源が入るようになっています。