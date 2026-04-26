＜速報＞青木瀬令奈は最終日「73」 通算1アンダーでホールアウト
＜前澤杯 最終日◇26日◇MZ GOLF CLUB（千葉県）◇6652ヤード・パー72＞国内男子ツアーの最終ラウンドが進行している。
【写真】総額35億円超！ 激レアのハイパーカーずらり
初日は「71」をマークし、女子選手としてツアー史上初のアンダーパーを果たした。続く第2ラウンドでも「71」を記録し、連日の快挙達成。男子の舞台でも持ち前の正確性を発揮し、堂々と渡り合った。トータル24アンダー・単独首位に米澤蓮。2打差2位にソン・ヨンハン（韓国）、3打差3位に今平周吾、4打差4位には藤本佳則が続いている。青木と同じく女子プレーヤーの清本美波と横山翔亜は、それぞれトータル8オーバー・92位、トータル13オーバー・95位タイにつけている。今大会の賞金総額は2億円。優勝者には4000万円が贈られる。
<ゴルフ情報ALBA.Net>
＜随時更新＞前澤杯のリーダーボード
青木瀬令奈 プロフィール＆成績
【写真】モノトーンのロングワンピースを着る青木瀬令奈さん
【写真】脚線美が際立ちます ラウンドガールフォト集
日本勢は？ 米女子メジャーのリーダーボード
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