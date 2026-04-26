「ラブライブ！」AiScReam声優・大西亜玖璃、ミニワンピから美脚スラリ「可愛すぎるプリンセス」「完璧スタイル」と反響
【モデルプレス＝2026/04/26】声優の大西亜玖璃の音楽スタッフ公式Instagramが、4月25日に更新された。ミニワンピース姿のイベントオフショットに、反響が寄せられている。
【写真】「ラブライブ！」人気声優「お顔小さすぎる」ミニワンピース姿の全身ショット
投稿では「いよいよ開催が近づいてきました！お楽しみに」と大西の誕生日当日である5月2日に開催される「大西亜玖璃バースデーイベント2026〜ゆかいな仲間と生誕祭〜」のオフショットを公開。バルーンで装飾された空間で、スパンコールが散りばめられたミニワンピース姿で大きなリボン型のバルーンを頭に乗せたりハートを作ったりと様々なポーズを取っており、ハイヒールを履いたスラリとした脚を見せている。
この投稿に、ファンからは「可愛すぎるプリンセス」「お顔小さすぎる」「脚長くて綺麗」「完璧スタイル」「イベント楽しみ」などと反響が寄せられている。
大西は「ラブライブ！」シリーズで、虹ヶ咲学園スクールアイドル同好会の上原歩夢役を担当。2025年は「ラブライブ！シリーズのオールナイトニッポンGOLD」（ニッポン放送）から誕生したユニット・AiScreamの楽曲「愛◆スクリ〜ム！」（※◆はハートマーク）が大きな注目を集めた。（modelpress編集部）
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【写真】「ラブライブ！」人気声優「お顔小さすぎる」ミニワンピース姿の全身ショット
◆大西亜玖璃、美脚際立つミニワンピ姿公開
投稿では「いよいよ開催が近づいてきました！お楽しみに」と大西の誕生日当日である5月2日に開催される「大西亜玖璃バースデーイベント2026〜ゆかいな仲間と生誕祭〜」のオフショットを公開。バルーンで装飾された空間で、スパンコールが散りばめられたミニワンピース姿で大きなリボン型のバルーンを頭に乗せたりハートを作ったりと様々なポーズを取っており、ハイヒールを履いたスラリとした脚を見せている。
◆大西亜玖璃のミニワンピ姿に反響
この投稿に、ファンからは「可愛すぎるプリンセス」「お顔小さすぎる」「脚長くて綺麗」「完璧スタイル」「イベント楽しみ」などと反響が寄せられている。
大西は「ラブライブ！」シリーズで、虹ヶ咲学園スクールアイドル同好会の上原歩夢役を担当。2025年は「ラブライブ！シリーズのオールナイトニッポンGOLD」（ニッポン放送）から誕生したユニット・AiScreamの楽曲「愛◆スクリ〜ム！」（※◆はハートマーク）が大きな注目を集めた。（modelpress編集部）
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