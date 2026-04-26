第1子妊娠の藤田ニコル、出産前最後のYouTube更新「いつ出産が始まってもおかしくない状態」現在の体調も明かす「全部不調で…」
【モデルプレス＝2026/04/26】モデルの藤田ニコルが4月26日、自身のYouTubeチャンネルを更新。出産間近であることを明かし、準備したアイテムを公開した。
【写真】第1子妊娠中の28歳人気モデル「怖さも出てきた」出産間近の本音
藤田は「【出産間近】陣痛バッグ&入院バッグ完成 これで準備はOK」と題した動画を公開。冒頭には、「いまこれ撮っているのが39週になっていて、いつ出産が始まってもおかしくない状態になっている」と現状を明かし、「体が全部不調で、歩くのも立つのも全部痛くて、今も円座クッションに座って撮っている」と体調を伝えた。また「一応、計画無痛分娩を希望しているので、どうなるのかという感じ」とも話していた。
バッグの中には、破水セットや母子手帳ケース、お産用パッドナプキン、母乳パッドなどのおなじみのアイテムがずらり。紹介の合間には、「生理痛みたいなのがちょこちょこ来るんだけど、先輩ママさんからは『眠れなかったら陣痛』って。我慢できるし、気合い入れたら眠れるからまだ違うんだぁって。本当にドキドキ」と心境を語る場面もあった。
最後には「いよいよ出産になるんですけど、最初は楽しみが勝っていたんですけど、どんどん近づくにつれてドキドキしてきて…怖さも出てきた」と語った藤田。「あとは自分次第なので頑張っていきたい」と意気込み、「出産前最後の動画になると思うので、ここまでお付き合いありがとうございました」と感謝を伝え、今後は出産についても発信していくと予告していた。
藤田は、2023年8月に俳優の稲葉友と結婚し、2025年12月に第1子の妊娠を発表。出産は春頃を予定している。（modelpress編集部）
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【写真】第1子妊娠中の28歳人気モデル「怖さも出てきた」出産間近の本音
◆藤田ニコル、出産間近の心境
藤田は「【出産間近】陣痛バッグ&入院バッグ完成 これで準備はOK」と題した動画を公開。冒頭には、「いまこれ撮っているのが39週になっていて、いつ出産が始まってもおかしくない状態になっている」と現状を明かし、「体が全部不調で、歩くのも立つのも全部痛くて、今も円座クッションに座って撮っている」と体調を伝えた。また「一応、計画無痛分娩を希望しているので、どうなるのかという感じ」とも話していた。
最後には「いよいよ出産になるんですけど、最初は楽しみが勝っていたんですけど、どんどん近づくにつれてドキドキしてきて…怖さも出てきた」と語った藤田。「あとは自分次第なので頑張っていきたい」と意気込み、「出産前最後の動画になると思うので、ここまでお付き合いありがとうございました」と感謝を伝え、今後は出産についても発信していくと予告していた。
◆藤田ニコル、2025年12月に妊娠発表
藤田は、2023年8月に俳優の稲葉友と結婚し、2025年12月に第1子の妊娠を発表。出産は春頃を予定している。（modelpress編集部）
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