SAY MY NAME本田仁美、美脚際立つミニボトム姿に絶賛の声「透明感すごい」「スタイル良すぎ」
【モデルプレス＝2026/04/26】ガールズグループ・SAY MY NAME（セイマイネーム）の本田仁美（HITOMI）が4月25日、自身のInstagramを更新。ミニボトムのコーディネートを公開した。
【写真】24歳K-POP日本人メン「脚綺麗で釘付け」ミニボトム×ブーツで美脚スラリ
本田は、夜の路上などでのショットを複数枚投稿。ベージュのナポレオンジャケットに黒いミニボトム、黒いロングブーツのコーディネートで、真っ直ぐな美しい脚をのぞかせている。
この投稿に、ファンからは「透明感すごい」「夜のデートみたい」「脚綺麗で釘付け」「コーデかっこ可愛い」「スタイル良すぎ」などと反響が寄せられている。（modelpress編集部）
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【写真】24歳K-POP日本人メン「脚綺麗で釘付け」ミニボトム×ブーツで美脚スラリ
◆本田仁美、ミニボトムから美脚スラリ
本田は、夜の路上などでのショットを複数枚投稿。ベージュのナポレオンジャケットに黒いミニボトム、黒いロングブーツのコーディネートで、真っ直ぐな美しい脚をのぞかせている。
◆本田仁美の投稿に反響
この投稿に、ファンからは「透明感すごい」「夜のデートみたい」「脚綺麗で釘付け」「コーデかっこ可愛い」「スタイル良すぎ」などと反響が寄せられている。（modelpress編集部）
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