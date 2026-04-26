本田仁美（C）モデルプレス

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【モデルプレス＝2026/04/26】ガールズグループ・SAY MY NAME（セイマイネーム）の本田仁美（HITOMI）が4月25日、自身のInstagramを更新。ミニボトムのコーディネートを公開した。

【写真】24歳K-POP日本人メン「脚綺麗で釘付け」ミニボトム×ブーツで美脚スラリ

◆本田仁美、ミニボトムから美脚スラリ


本田は、夜の路上などでのショットを複数枚投稿。ベージュのナポレオンジャケットに黒いミニボトム、黒いロングブーツのコーディネートで、真っ直ぐな美しい脚をのぞかせている。

◆本田仁美の投稿に反響


この投稿に、ファンからは「透明感すごい」「夜のデートみたい」「脚綺麗で釘付け」「コーデかっこ可愛い」「スタイル良すぎ」などと反響が寄せられている。（modelpress編集部）

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