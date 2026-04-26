夕方の情報番組「スーパーJチャンネル」（テレビ朝日系）などに出演中のテレビ朝日アナウンサーの森山みなみさん（27）が2026年4月15日、自身のインスタグラムを更新。番組の衣装を披露した。

「毎日衣装が春色で、季節を感じています」

森山さんは、「スーパーJチャンネルをご覧いただき、ありがとうございました！」といい、ミントグリーンのトップスを着たショットを含む6枚の写真を投稿した。「毎日衣装が春色で、季節を感じています」とつづっていた。

インスタグラムに投稿された写真では、1枚目の写真ではミントグリーンのトップスに白のクロップドパンツを着用。3、4枚目では、オフホワイトのジャケットに薄い緑色のロングスカートを着ている。

5枚目ではくすみカラーのブルーのカーディガンに白のワイドパンツを着た姿を見せた。明るい色のコーディネートを披露した。

この投稿には、「いつ見ても超絶キレイ」「抜群に美しい」「春らしい柔らかな印象」「バリ可愛」「爽やか」「今日は一段とカラフル」といったコメントが寄せられていた。