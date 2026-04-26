【今週グサッときた名言珍言】

錦鯉・長谷川、みなみかわ、きしたかの・高野… 「ハゲ×おじさん」芸人は容姿イジリ最後の砦

「なんか番組やと思った瞬間、力みすぎや」

（ナダル／TBS系「水曜日のダウンタウン」4月15日放送）

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3年ぶりに番組で千葉の山奥に“監禁”されてしまったコロコロチキチキペッパーズ・ナダル（41）。“身代わり”となる人物を呼び出して、ジェスチャークイズを正答してもらえないと部屋から出られないというルール。来てもらうだけでも大変だが、ようやくやって来た先輩芸人のちょんまげラーメン・きむが正解できずに、そのまま帰ってしまったことに対して言い放った言葉を今週は取り上げたい。

「行き切られへん理由そこや。結果残してくれ、頼むから。めっちゃ嫌われてんぞ、芸人に」と止まらない。それについたナレーションは「ナダルの真骨頂、先輩への暴言」。

もともとは結成3年6カ月の最短記録で「キングオブコント2015」（TBS系）の王者になった、いわばエリート芸人。けれど、吉本興業の養成所NSCでは、成績優秀な順にAからCにクラス分けされるが、ナダルは「余裕のC4」（フジテレビ系「さんまのお笑い向上委員会」24年1月13日）。そうした境遇だったからか「誰かを下に見ないと生きてられへんの！」（フジテレビ系「全力！脱力タイムズ」21年10月22日）とまったく悪びれる様子もなく言う。

その“クズ”っぷりは、よく知られるところだが、彼は「僕よりヤバいやついっぱいおるから！」（テレビ朝日系「アメトーーク！」23年2月16日）と、自分だけではないと主張しつつも、自分が「ヤバい」こと自体は否定しない。

伊集院光は「『ナダルさんは悪い人じゃないんだけど悪い人を演じてる』は間違いだと思う。ちゃんと悪い人の素質は満々にある」と語っている。「単純にナダルは本当はいい人なのに悪い人を演じてるって言っちゃう人は、僕はまだ浅いと思うし、ただ悪い人っていう人も浅いと思う」と（テレビ東京系「伊集院光と佐久間宣行の勝手に『テレ東批評』」23年10月28日）。

ナダルの特徴は「究極の他責思考」。芸人になってからずっと「自分の努力が足りない」「自分の責任だ」と考えてきた。けれど、それがしんどくなって「逃げてもいいか」と思うようになったという。

「誰がどう思おうと、『自分の人生なんだから、もっと自分をいたわってもいいんじゃないか』と考えるようになったというわけです。その結論として、これはもう『人のせいでええわ』って（笑）」（マイナビ「マイナビニュース」22年3月15日）

日本人の美徳として、それを公言することは、はばかられるが、ナダルはその本音をまき散らす。「『誰かのせい』は自分の心を楽にするし、笑いにだって転換できる」（同前）と。

ナダルはいわば、誰もが隠し持っている“本音”がデフォルメされた存在なのだ。

（てれびのスキマ 戸部田誠／ライタ―）