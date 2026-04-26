タレント・ゆうちゃみの妹で、「ゆいちゃみ」から改名したモデル・タレントの「ゆい小池」が２６日、自身のインスタグラムを更新し、ファッション誌「ｅｇｇ」の専属モデルを卒業したことを報告した。

「この度ｅｇｇを卒業しました。ｅｇｇという環境にいさせて頂き本当にありがとうございました」と伝え、花束を持った姿をアップ。２５日に都内で行われたイベント「ｅｇｇ ｆｅｓ ２０２６」がラストステージとなった。

姉のゆうちゃみも専属モデルを務めた「ｅｇｇ」。ゆい小池は「ｅｇｇでめっちゃだあいすきな仲間にも出会えました 普通だと出来ないような事をたくさん経験させてくださり本当に感謝してます。ｅｇｇ入りたて当初はわからないことばかりで不安な気持ちが大きかったんですけど、みんなに支えてもらったおかげでたのしいｅｇｇ生活でした」と振り返り、「たくさん学ばせていただいたことや、撮影の合間の会話も含めて、ここでの経験は自分にとって大きな宝物です」と感謝。

「今までｅｇｇで学んだことを活かして、新しい環境でもがんばります！ｅｇｇ卒業してもずっと見守っててください ありがとうございましたゆい小池より」と結んだ。

ゆい小池は２０２３年４月、「ｅｇｇ」の専属モデルに加入したことを報告。２５年８月のテレビ朝日系「ロンドンハーツ」（火曜・午後１１時１５分）で「ゆい小池」に改名した。