カナダの歌手の北京公演中止、発表された理由が物議―中国

カナダのR＆B歌手、ヘイリー・スモールズの中国・北京公演中止を巡り、発表された中止理由が中国のネット上で物議を醸した。

中国メディアの上遊新聞によると、ヘイリー・スモールズは4月30日の北京公演を皮切りに上海（5月1日）、広東省深セン（5月3日）、広東省広州（5月4日）を回る予定だった。だが、主催者は22日になって中止を発表。その理由として説明したのが「アーティストの過度な飛行に対する心配など総合的な要因」で、中止理由の珍しさからネットは騒然となった。ある音楽ファンからは「チケットが売れないからじゃないか」といぶかしむ声も上がったという。

そして、23日に上遊新聞の記者がファンを装って主催者に電話をかけたところ、対応したスタッフは公演中止の理由として「本人が高速鉄道のチケットを買えなかった（次の日程に影響が出ることを心配した）。本人が飛行機に乗りたがらなかった」ことを説明した。

また、「チケットが売れないから？」という声については「完売している」とこれを否定したという。

この出来事に中国のネットユーザーからは、「飛行機に乗るのは今回が2回目ということかな」「急に飛行機恐怖症になったの？」という声や「じゃあ、カナダから中国にはどうやって来るというんだ」「中国の航空会社にどんな印象を持ってるの？」などの声が上がった。（翻訳・編集/野谷）