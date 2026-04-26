◇サッカーAFCチャンピオンズリーグエリート 2025/26決勝 FC町田ゼルビア0ー1アルアハリ・サウジ（日本時間26日、サウジアラビア）

初出場のFC町田ゼルビアが延長戦の末、前回王者のアルアハリ・サウジに0-1で敗れました。

完全アウェーの中行われた決勝の舞台。前半はなかなかペースの掴めない町田でしたが、キーパー谷晃生選手の好セーブが続き、アルアハリの猛攻を凌ぎます。

0-0で前半を折り返した後半23分、町田のテテ イェンギ選手とアルアハリのザカリア ハウサウィ選手が小競り合いの末、頭突きを繰り出したハウサウィ選手にレッドカード。数的優位となった町田は、相馬勇紀選手を起点に攻勢に転じますが、90分で決着はつかず。

そのまま延長戦に突入すると、延長前半6分。リヤド・マフレズ選手のクロスに反応したフランク・ケシエ選手がワンタッチしたボールをアルブライカン選手が叩き込み、10人のアルアハリが先制。町田は今大会初失点を喫すと、反撃及ばず準優勝に終わりました。

日本勢では2022年に浦和レッズが優勝して以来、3大会連続の準優勝（横浜F・マリノス、川崎フロンターレ、FC町田ゼルビア）。前回大会では川崎フロンターレが同じくアル・アハリに敗れていました。