【西武】平良海馬、７回無失点１０Ｋで“無双”継続　リーグトップの防御率０・４９　今季５試合３７イニングで自責２だけ

◆パ・リーグ 楽天―西武（２６日・楽天モバイル最強）

西武・平良海馬投手（２６）が２６日、楽天戦（楽天モバイル最強）に先発し、７回２安打無失点で降板。１０三振を奪う１１６球の力投だったが、打線の援護なく３勝目はお預け。楽天・早川隆久投手（２７）と７回まで互いに１点も許さない白熱の投手戦を展開した。

平良は「四球を与える場面もありましたが、後続をしっかりと抑えることができました。狙って三振を取ることもできましたし、いい形でアウトを重ねることもできていたので、そこについてもよかったと思います。次の登板に向けて、しっかりと調整していきます」と振り返った。

初回は１死から辰己、村林を連続三振に斬って３者凡退。３回は先頭・太田に四球を与え、初めて走者を背負うも２死一塁から小深田を１５３キロ直球で見逃し三振と落ち着いていた。４回２死から浅村に初安打となる中前打を許したが、続く伊藤裕からスイーパーで空振り三振を奪取した。

０―０の７回。先頭・村林に四球、続く浅村に左前打を浴びて無死一、二塁。この日初めてピンチを招いたが、１死二、三塁からマッカスカーを１５５キロ直球で空振り三振、太田を１４０キロスライダーで空振り三振。今季２度目の２ケタ奪三振とし、さっそうとベンチに引き揚げた。

試合前の時点でリーグトップの防御率０・６０だったが、この日で０・４９まで良化。今季は初登板のロッテ戦（ＺＯＺＯ）でプロ初完投初完封を飾るなど、５試合で計３７イニングを投げ、自責点は１９日の日本ハム戦（エスコン）で失った２点だけと先発再転向の年に“無双状態”が続いている。