タカラトミーアーツから、ディズニーキャラクターデザインの「Nuiパン」の新作シリーズが、2026年4月24日(金)より登場！

ディズニーキャラクターたちをモチーフにした、まるでパンのようなぬいぐるみとマスコット。

サンドウィッチとちぎりパンをデザインした、かわいらしいアイテムがラインナップされています。

タカラトミーアーツ「ディズニーキャラクター／Nuiパン」

発売日：2026年4月24日(金)

タカラトミーアーツが展開する、ディズニーキャラクターデザインの「Nuiパン」シリーズ。

パンの形をモチーフにした、キュートなぬいぐるみとマスコットです。

今回は、サンドウィッチとちぎりパンをデザインしたアイテムが展開されます。

それぞれ、お部屋に飾れる「ぬいぐるみS」と、カバンなどに取り付けられる「チェーンストラップマスコット」の2種類をラインナップ。

ディズニーキャラクター／Nuiパン／サンドウィッチ／ミッキーマウス

ぬいぐるみS 価格：2,640円(税込)

チェーンストラップマスコット 価格：2,200円(税込)

「ミッキーマウス」をモチーフにした、サンドウィッチデザインのアイテム。

ぬいぐるみSとチェーンストラップマスコットの2サイズが展開されます。

ディズニーキャラクター／Nuiパン／サンドウィッチ／ミニーマウス

ぬいぐるみS 価格：2,640円(税込)

チェーンストラップマスコット 価格：2,200円(税込)

「ミニーマウス」をモチーフにした、サンドウィッチデザインのアイテム。

ピンクのかわいいサンドウィッチにはベリーとクリームがサンドされています。

こちらも用途に合わせて選べる、2種類のサイズがラインナップされています。

ディズニーキャラクター／Nuiパン／ちぎりパン／ミッキーマウス・ミニーマウス・ドナルドダック・プルート

ぬいぐるみS 価格：2,970円(税込)

チェーンストラップマスコット 価格：1,980円(税込)

「ミッキーマウス」「ミニーマウス」「ドナルドダック」「プルート」をデザインした、ちぎりパンモチーフ。

4つのキャラクターが連なった、ユニークで可愛らしいデザインとなっています。

サンドウィッチとちぎりパンをモチーフにした、キュートなぬいぐるみとマスコット。

タカラトミーアーツ「ディズニーキャラクター／Nuiパン」の紹介でした。

上位3種類を商品化！Dtimes×タカラトミーアーツ「Nuiパンで焼き上げたいキャラクターグランプリ」 上位3種類を商品化！Dtimes×タカラトミーアーツ「Nuiパンで焼き上げたいキャラクターグランプリ」 続きを見る

上位3種類を商品化！Dtimes×タカラトミーアーツ「Nuiパンで焼き上げたいキャラクターグランプリ」も開催中です。

© Disney

Copyright © 2026 Dtimes All Rights Reserved.

The post ミッキーたちのちぎりパンも！タカラトミーアーツ「ディズニーキャラクター／Nuiパン」 appeared first on Dtimes.