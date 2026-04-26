元横綱・若乃花でタレントの花田虎上が25日に自身のアメブロを更新。長女・百華（わか）さんにとって、一生の思い出となる「特別な日」になったことを報告した。

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「特別な日」というタイトルでブログを更新した花田は、この日、朝早くから長女をゴルフ場へ送迎したことを報告。一緒にラウンドした相手が東京五輪銀メダリストの女子プロゴルファー・稲見萌寧選手であることを明かした。「縁があって今日ラウンドさせてもらうことになりました！」と、驚きの顔合わせが実現した経緯をつづり、稲見選手と撮影した写真を複数公開した。

ラウンド後のランチも稲見選手と共にしたそうで、「百華は凄く喜んでいました！稲見萌寧選手ありがとうございました」と大満足だった長女の様子を報告し、感謝を述べた。長女は小学生の頃、稲見選手がオリンピックでメダルを獲得した際、テレビの前で必死に応援していたという。当時を振り返り、花田は「応援していたのがこの前のことのようです」と、時の流れの速さと娘の成長に感慨深げな様子をつづり、ブログを締めくくった。

この投稿に読者からは「素晴らしい経験されて わかちゃん良かったね」「今日は最高の一日となりましたね」「笑顔のパパさんも嬉しそう」などの温かいコメントが寄せられている。