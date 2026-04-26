元プロ野球選手のタレント長嶋一茂（60）が25日放送された日本テレビ系「一茂粗品の超ワイドショー」に出演。“世の中で一番嫌いな人”を明かした。

忖度なしの本音で1週間のニュースをぶった斬る、ことがコンセプトの番組。SNS上で最近、キャバクラ代を接待交際費として経費で落とすことに関するさまざまな論議が行われていることを取り上げた流れで、一茂は「別にキャバ嬢がお金稼いだって俺は“いいじゃん”と思うよ」と切り出した。

そして「で、その人たちが稼いだお金は市場に出るから、だいたい。キャバ嬢の人とか銀座の子ってだいたい、やっぱり散財するから。だから一番良くないのは、“お金を持ってる人がお金を止めること”なんだよね。これが一番良くないんですよ」と続けた。

さらに「お金を持ってる人は“蛇口”広げないといけないのよ。だから俺、たぶん、世の中で一番嫌いな人…“ケチな人”だね。本当に“害”ですね。社会の害。ケチは。（お金がある人がお金を使うことが）それが社会貢献だから。で、お金を使えばいいと思うし、キャバ嬢の人がお金を稼いだところで俺は全然問題ないと思うし」などと持論を展開していた。