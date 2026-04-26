堂安律が2026年初ゴールをマーク、今季公式戦7ゴール目！ 途中出場から存在感示すプレイに地元メディアも称賛 「守備にも貢献し、攻撃でも活躍。全体的に危険な存在だった」
フランクフルトでプレイする日本代表MF堂安律が2026年初ゴールをマークした。
フランクフルトは25日、ブンデスリーガ第31節でアウクスブルクと対戦した。堂安はベンチスタートとなったが、1点ビハインドで迎えた後半から出場。すると、66分ボックス内でジャン・ウズンからパスを受けた堂安は右足を振り抜く。DFの股を抜いたシュートはポストに当たり、ネットを揺らした。
3人のディフェンダーが立ちはだかるなかでしっかりと決め切った堂安。アルベルト・リエラ監督に代わって以降は苦戦していた堂安だったが、2026年初ゴールをマーク。これで今シーズンは公式戦38試合で7ゴール6アシストとなった。
2025年12月以来のゴールを決めた堂安はここからさらに調子を上げていけるか、楽しみだ。
お待たせしました— DAZN Japan (@DAZN_JPN) April 25, 2026
さすがの落ち着き
堂安律 2026年初ゴール
ブンデスリーガ第31節
アウクスブルク×フランクフルト
DAZN ライブ配信中 #ブンデスリーガ #だったらDAZN pic.twitter.com/0FzahKAN6K