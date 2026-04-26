◆アジア・チャンピオンズリーグエリート（ＡＣＬＥ）決勝 アルアハリ１―０町田（２５日、サウジアラビア・ジッタ、キング・アブドゥラー・スポーツシティ・スタジアム）

初出場のＪ１町田は、延長戦の激闘の末にＡＣＬＥ優勝を逃した。

２００２―０３年シーズンに前身のＡＣＬが始まってから、Ｊリーグ勢の決勝進出は９回目。今回の町田で日本勢が４大会連続で決勝に進出。２２年には浦和が３度目のアジア制覇を果たしたが、過去２大会は横浜ＦＭと川崎がそれぞれ決勝で涙をのんでいる。

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Ｊリーグによる、今回のＡＣＬ２０２５―２６サポートプロジェクトについては以下の通りとなっている。

◆主なサポート内容

〈１〉渡航費の支援【Ｊリーグ】

ＡＣＬＥファイナルズ：チャーター機（往路）／５０００万円（復路）

ＡＣＬＥ その他の試合：渡航費の４０％

ＡＣＬ２（Ｇ大阪が勝ち残り）決勝：５０００万円（往復）

ＡＣＬ２ その他の試合：渡航費の２０〜４０％

〈２〉勝利給【ＪＦＡ】

各ステージ進出ごとにクラブに支給

〈３〉ＡＣＬサポート配分金【Ｊリーグ】

１２５０万円／１クラブ

〈４〉ホーム試合のプロモーション支援【Ｊリーグ】

ＡＣＬＥ：最大１５００万円／１クラブ

ＡＣＬ２：最大１８００万円／１クラブ

〈５〉その他のサポート【ＪＦＡ・Ｊリーグ】

人的サポート

各種プロモーションの支援

分析のサポート（各種スタッツ提供、選手・審判データ、映像編集等）

これらの手厚い支援によって、今回惜しくも頂点には届かなかったとはいえ、町田が準優勝、神戸が４強とＪリーグのレベルの高さを証明する結果となった。

Ｊリーグの樋口順也執行役員は以前のオンライン会見で「『アジアで勝ち、世界で戦うＪリーグ』を中長期で目指す中、ＡＣＬ出場クラブにはＪリーグ６０クラブを代表して戦っていただいています。そこに対して、毎年ＪＦＡ・Ｊリーグと連携し共同で様々なサポートを実施しています」と説明していた。（岩原 正幸）