Ｊリーグ支援成果如実に 町田が初頂点制覇あと一歩…日本勢は前身ＡＣＬから４年連続決勝進出、ハイレベル証明
◆アジア・チャンピオンズリーグエリート（ＡＣＬＥ）決勝 アルアハリ１―０町田（２５日、サウジアラビア・ジッタ、キング・アブドゥラー・スポーツシティ・スタジアム）
初出場のＪ１町田は、延長戦の激闘の末にＡＣＬＥ優勝を逃した。
２００２―０３年シーズンに前身のＡＣＬが始まってから、Ｊリーグ勢の決勝進出は９回目。今回の町田で日本勢が４大会連続で決勝に進出。２２年には浦和が３度目のアジア制覇を果たしたが、過去２大会は横浜ＦＭと川崎がそれぞれ決勝で涙をのんでいる。
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Ｊリーグによる、今回のＡＣＬ２０２５―２６サポートプロジェクトについては以下の通りとなっている。
◆主なサポート内容
〈１〉渡航費の支援【Ｊリーグ】
ＡＣＬＥファイナルズ：チャーター機（往路）／５０００万円（復路）
ＡＣＬＥ その他の試合：渡航費の４０％
ＡＣＬ２（Ｇ大阪が勝ち残り）決勝：５０００万円（往復）
ＡＣＬ２ その他の試合：渡航費の２０〜４０％
〈２〉勝利給【ＪＦＡ】
各ステージ進出ごとにクラブに支給
〈３〉ＡＣＬサポート配分金【Ｊリーグ】
１２５０万円／１クラブ
〈４〉ホーム試合のプロモーション支援【Ｊリーグ】
ＡＣＬＥ：最大１５００万円／１クラブ
ＡＣＬ２：最大１８００万円／１クラブ
〈５〉その他のサポート【ＪＦＡ・Ｊリーグ】
人的サポート
各種プロモーションの支援
分析のサポート（各種スタッツ提供、選手・審判データ、映像編集等）
これらの手厚い支援によって、今回惜しくも頂点には届かなかったとはいえ、町田が準優勝、神戸が４強とＪリーグのレベルの高さを証明する結果となった。
Ｊリーグの樋口順也執行役員は以前のオンライン会見で「『アジアで勝ち、世界で戦うＪリーグ』を中長期で目指す中、ＡＣＬ出場クラブにはＪリーグ６０クラブを代表して戦っていただいています。そこに対して、毎年ＪＦＡ・Ｊリーグと連携し共同で様々なサポートを実施しています」と説明していた。（岩原 正幸）