鈴木奈々「お父さんにお弁当作りました」冷食活用した弁当公開「愛情たっぷり」「親近感わいた」の声
【モデルプレス＝2026/04/26】タレントの鈴木奈々が4月26日、自身のInstagramを更新。父のために作った手作り弁当を公開し、話題となっている。
【写真】37歳元ギャルタレント「入れ忘れあるあるです」父に作ったエビチリ＆焼き肉弁当
24日の投稿で「お弁当作りにハマってます」と明かしていた鈴木は、「お父さんにお弁当作りました」とつづり、父のために用意した弁当を投稿。「おかずは、エビチリと焼肉炒めと甘い卵焼きとウインナーです」と紹介し、海苔ふりかけをかけたご飯とともに、彩りよく詰めた弁当を披露した。
さらに、購入していたミニトマトを入れ忘れてしまったことや、エビチリには冷凍食品を活用したことなど裏話も報告。最後には「お父さん喜んでくれて嬉しかった」「今日も素敵な1日を過ごしてください」と記している。
この投稿には「愛情たっぷり」「茶色いおかずが多めで好き」「全部美味しそう」「冷凍食品に親近感わいた」「入れ忘れあるあるです」「お父さん、食べる前に記念写真撮りそう」といった反響が寄せられている。（modelpress編集部）
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【写真】37歳元ギャルタレント「入れ忘れあるあるです」父に作ったエビチリ＆焼き肉弁当
◆鈴木奈々、父に作った弁当を公開
24日の投稿で「お弁当作りにハマってます」と明かしていた鈴木は、「お父さんにお弁当作りました」とつづり、父のために用意した弁当を投稿。「おかずは、エビチリと焼肉炒めと甘い卵焼きとウインナーです」と紹介し、海苔ふりかけをかけたご飯とともに、彩りよく詰めた弁当を披露した。
◆鈴木奈々の投稿に反響
この投稿には「愛情たっぷり」「茶色いおかずが多めで好き」「全部美味しそう」「冷凍食品に親近感わいた」「入れ忘れあるあるです」「お父さん、食べる前に記念写真撮りそう」といった反響が寄せられている。（modelpress編集部）
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