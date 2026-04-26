◇プロ野球ファーム・リーグ 中地区 中日ー巨人(26日、ナゴヤ球場)

巨人の戸郷翔征投手が、26日のファーム・中日戦に先発登板。7回無失点の好投を披露しました。

初回は先頭で迎えた新保茉良選手に初球のストレートをはじき返され、センターへのヒットとされるも、福永裕基選手を併殺打に取るなど打者3人で抑えます。さらに2回の先頭にも、セカンドのグラブをはじく当たりとされるも、石川昂弥選手を6球目のフォークで併殺打に取り、打者3人で抑えました。

3回以降はさらに状態をあげ、2イニング連続で三者凡退。ストレートに変化球を織り交ぜながら打者を打ち取っていきます。

5回には1アウトから、3試合連続で安打を放っていた石川選手のヒットを浴び、続く福元悠真選手からもヒットを浴びるなど、この日初の連打でピンチを招きます。それでも後続を三振に取ると、続く打者をこの日最速となる149キロのストレートでショートゴロに打ち取りました。

6回には新保選手に2塁打を浴び、2アウトから福永選手にこの日初の四球を許すも、得点は許さず。後続をゴロに打ち取ります。

7回には先頭の石川選手にスライダーをセンターに運ばれ、思わず首をかしげる場面も。それでも後続を打ち取ると、続く打者を空振り三振。このタイミングで一塁ランナーをスタートを切っていましたが、キャッチャー・山瀬慎之助選手の好送球もあり、ダブルプレーで3アウトとしました。

ここまでは対する中日の先発・中西聖輝投手も好投を続け、両者無得点の投手戦の展開となっていました。それでも8回に継投に出た中日をとらえ巨人打線が奮起。2番手・勝野昌慶投手の前に中山礼都選手と岡田悠希選手が連続タイムリーを放ち、3点リードをつくりました。この攻撃は20分以上続き、8回裏のマウンドには2番手・石川達也投手があがりました。

戸郷投手は7回89球を投げ、被安打6、奪三振6、与四球1、無失点という成績。これで3試合連続となる勝利投手の権利を手にしています。

打者としても、3回の無死1塁の場面で迎えた第1打席で、しっかりと送りバントを決めました。