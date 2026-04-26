3桁の数字を含む掛け算は、筆算なしでは難しく感じますが、実は「125」という数字には特定の数字と組み合わせると一気に計算が楽になる性質があります。その相棒を見抜けば、暗算でもすっきり正解できるはず！ 1分以内の完答を目指して挑戦しましょう。

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数字の共通点や規則性などを見いだし、スマートに計算できる「脳トレ算数クイズ」！

16と125の相性の良さを見抜けば、あっという間に答えが出る問題です。まずは1分以内に暗算を完了できるか試してみましょう！

問題：□に入る数字は？

次の式の計算結果を考えてみましょう。

16 × 125 = □

ヒント：125という数字は、ある数字を掛けると「1,000」という非常にキリの良い数字になります。16の中にその数字が隠れていませんか？

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正解：2,000

正解は「2,000」でした。

▼解説
この問題は「125 × 8 = 1,000」という数学的なセットを覚えておくと、暗算5秒で解くことが可能です。

16 × 125 の計算方法：
1. 16を（2 × 8）に分解する
2. 式を 2 × (8 × 125) に組み替えて考える
3. 8 × 125 が 1,000 なので、 2 × 1,000 を計算する
4. 答えは 2,000 となる

このように、特定の数字のペアが生み出す規則性を利用して、扱いやすい形に変換して考えるのが脳トレの鍵です。計算の裏ワザをストックしておくと、算数がもっとすっきり楽しくなりますね！

※本クイズは、複数の解釈・正解が考えられる場合があります。本記事では、その中の一例として解答を紹介しています
※本クイズは、All About ニュース編集部が企画・作成したものです
(文:All About ニュース編集部)