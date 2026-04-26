【算数クイズ】魔法の法則を使って「16×125」を暗算5秒で解いてみよう！
数字の共通点や規則性などを見いだし、スマートに計算できる「脳トレ算数クイズ」！
16と125の相性の良さを見抜けば、あっという間に答えが出る問題です。まずは1分以内に暗算を完了できるか試してみましょう！
16 × 125 = □
ヒント：125という数字は、ある数字を掛けると「1,000」という非常にキリの良い数字になります。16の中にその数字が隠れていませんか？
答えを見る
↓
↓
↓
↓
↓
▼解説
この問題は「125 × 8 = 1,000」という数学的なセットを覚えておくと、暗算5秒で解くことが可能です。
16 × 125 の計算方法：
1. 16を（2 × 8）に分解する
2. 式を 2 × (8 × 125) に組み替えて考える
3. 8 × 125 が 1,000 なので、 2 × 1,000 を計算する
4. 答えは 2,000 となる
このように、特定の数字のペアが生み出す規則性を利用して、扱いやすい形に変換して考えるのが脳トレの鍵です。計算の裏ワザをストックしておくと、算数がもっとすっきり楽しくなりますね！
※本クイズは、複数の解釈・正解が考えられる場合があります。本記事では、その中の一例として解答を紹介しています
※本クイズは、All About ニュース編集部が企画・作成したものです
(文:All About ニュース編集部)
16と125の相性の良さを見抜けば、あっという間に答えが出る問題です。まずは1分以内に暗算を完了できるか試してみましょう！
問題：□に入る数字は？次の式の計算結果を考えてみましょう。
16 × 125 = □
ヒント：125という数字は、ある数字を掛けると「1,000」という非常にキリの良い数字になります。16の中にその数字が隠れていませんか？
↓
↓
↓
↓
↓
正解：2,000正解は「2,000」でした。
▼解説
この問題は「125 × 8 = 1,000」という数学的なセットを覚えておくと、暗算5秒で解くことが可能です。
16 × 125 の計算方法：
1. 16を（2 × 8）に分解する
2. 式を 2 × (8 × 125) に組み替えて考える
3. 8 × 125 が 1,000 なので、 2 × 1,000 を計算する
4. 答えは 2,000 となる
このように、特定の数字のペアが生み出す規則性を利用して、扱いやすい形に変換して考えるのが脳トレの鍵です。計算の裏ワザをストックしておくと、算数がもっとすっきり楽しくなりますね！
※本クイズは、複数の解釈・正解が考えられる場合があります。本記事では、その中の一例として解答を紹介しています
※本クイズは、All About ニュース編集部が企画・作成したものです
(文:All About ニュース編集部)